Pronostic Belgique Israël : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Belgique part du bon pied face à Israël

Ce Belgique – Israël a déjà fait parler de lui car aucune ville belge n’a souhaité accueillir cette rencontre. Ce 1er match dans le groupe 2 de la Ligue A se déroulera donc à Debrecen en Hongrie. Depuis son élimination sans gloire au Mondial 2022, la sélection belge a tourné la page Roberto Martínez et a entamé une collaboration avec Tedesco. Le nouvel arrivé s’est rapidement accroché avec Courtois. Ce dernier, malgré son retour de blessure n’a pas été convoqué lors du dernier Euro et ne veut plus jouer en sélection tant que Tedesco est en place. Lors de l’Euro 2024 en Allemagne, la Belgique s’est qualifiée dans la douleur pour les 8es de finale où elle s’est inclinée contre la France (1-0). Pour repartir sur de nouvelles bases, Tedesco compte sur ses cadres que sont Kevin De Bruyne ou Thomas Meunier, et sur la prise de pouvoir d’Openda, Onana, Doku ou De Ketelaere. À noter que le goleador Lukaku est absent.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Israël n’était pas présent à l’Euro après sa défaite dès le 1er barrage face à l’Islande. En progrès, la sélection israélienne se retrouve dans la plus haute ligue de la LDN car elle avait remporté son groupe devant l’Islande, et l’Albanie (dans une poule où la Russie avait été exclue). Cette promotion semble être un palier difficile à franchir pour la sélection israélienne. Le sélectionneur Ran Ben Shimon s’appuie sur ses meilleurs joueurs, avec en tête d’affiche Manor Solomon ou le capitaine Eli Dasa. En plus de ces 2 éléments, on retrouve notamment le prometteur Gloukh. Déterminée à lancer une nouvelle ère, la Belgique devrait le prendre le meilleur sur Israël largement à sa portée.

► Le pari « Victoire Belgique et plus de 2,5 buts » est coté à 1,68 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 268€ (168€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « la Belgique gagnera les 2 mi-temps » est coté à 2,40 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 340€ (240€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Belgique – Israël

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Belgique – Israël sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Belgique – Israël avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Belgique Israël encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Belgique-Israël : les coulisses de la délocalisation en Hongrie