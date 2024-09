La Belgique s’impose contre Israël avant de retrouver la France

Belgique 3-1 Israël

Buts : De Bruyne (21e, 52e SP) et Tielemans (48e) pour les Diables rouges // Castagne CSC (36e) pour les Israéliens

Loin des yeux, près du cœur.

Du côté de Debrecen, à un plus de 1000 kilomètres de chez elle, la Belgique a remporté son match « à domicile » contre Israël, ce vendredi soir (3-1), rejoignant ainsi l’Italie en tête du groupe 2A de Ligue des nations. Son coup de gueule contre les calendriers surchargés n’a pas empêché Kevin De Bruyne de s’offrir un doublé. Le capitaine belge a ouvert le score tout en tranquillité après un service de Jérémy Doku (1-0, 21e), puis aura marqué le dernier but de la partie pour mettre la Belgique à l’abri, en transformant un penalty après la pause (3-1, 52e).

Entre-temps, Israël avait réussi à égaliser grâce à un coup de tête de Khalaili dévié par Castagne dans son propre but (1-1, 36e), et Youri Tielemans avait redonné l’avantage aux Diables rouges d’un pétard du droit à l’entrée de la surface au bout d’un joli mouvement initié par Wout Faes et Loïs Openda (2-1, 48e). L’attaquant du RB Leipzig a raté l’occasion d’ajouter son nom au tableau des buteurs, en laissant Gerafi sortir un penalty assez mal tiré vers l’heure de jeu. Un bon début avant le déplacement à Lyon pour retrouver un voisin français assez mal en point.

On a hâte de savoir par quel miracle les Bleus vont réussir à perpétuer la tradition.

Belgique (4-2-3-1) : Casteels – De Cuyper, Theate, Faes, Castagne – Onana, Tielemans – Lukebakio, De Bruyne, Doku – Openda. Sélectionneur : Domenico Tedesco.

Israël (3-4-2-1) : Gerafi – Nachmias, Shlomo, Gandelman – Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper – Gloukh, Solomon – Khalaili. Sélectionneur : Ran Ben Shimon.

Belgique-Israël : les coulisses de la délocalisation en Hongrie