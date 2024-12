Domenico Tedesco privé de tirage au sort de la Coupe du monde

Le début de la fin ?

Officiellement encore en poste, le sélectionneur des Diables rouges Domenico Tesdesco pourrait bien être sur le point de faire ses valises. Dernier épisode en date : selon le quotidien Het Nieuwsblad, il ne sera pas convié par sa propre fédération au tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2026, ce vendredi midi à Zurich. Trois invitations, et pas une pour lui.

La fin d’un fiasco ?

La fédération belge a préféré envoyer son CEO, Peter Willems, et sa présidente, Pascale Van Damme. Tedesco, lui, regardera ça depuis son canapé. Et pour ne rien arranger, il ne prendra même pas la parole après le tirage. « Cela ne sert à rien de laisser Tedesco faire des déclarations sur ses futurs opposants s’il ne connaît pas encore son propre avenir », a balancé la fédération. Ambiance.

Arrivé en février 2023 pour relancer une équipe traumatisée par le fiasco du Mondial 2022, Tedesco n’aura finalement pas réussi à remettre la machine belge en route. Élimination en huitièmes de l’Euro contre la France, déroute en Ligue des nations, et des clashs à répétition avec ses stars : Courtois qui boycotte, De Bruyne qui menace de raccrocher... Le bilan est lourd. Pour couronner le tout, Vincent Mannaert, nouveau directeur sportif fraîchement nommé, a pour mission d’évaluer le futur du technicien italo-allemand. Si on embauche quelqu’un spécifiquement pour vous évaluer, ça sent pas hyper bon.

À moins d’un miracle, le banc belge risque d’être glacé très bientôt.

