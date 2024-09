De Bruyne laisse planer le doute sur son avenir en sélection

Il a vu tout rouge.

Après un nouveau revers face à l’équipe de France lundi soir lors de la 2e journée de la Ligue des nations (2-0), Kevin De Bruyne est apparu passablement énervé. En conférence de presse, le capitaine des Diables rouges a pointé du doigt l’attitude de certains de ses coéquipiers : « Ce qu’on doit améliorer ? Je ne peux vraiment pas dire cela devant votre micro. Je l’ai dit à l’équipe à la mi-temps. On doit faire mieux à tous les niveaux, a lâché le milieu offensif de Manchester City. Si tu n’es pas assez bon pour le top, tu dois tout donner, et je n’ai pas vu cela. Je peux accepter qu’on ne soit plus si bons qu’en 2018, je suis le premier à avoir dit cela, mais d’autres choses sont inacceptables. »

Des images inédites de Kevin De Bruyne, qui semble dépité, en grande discussion avec Frank Vercauteren puis Kylian Mbappé après ce #BELFRA. 👀 #RTLsports pic.twitter.com/2mKMnPpJpy — RTL sports (@RTLsportsbe) September 9, 2024

Outre ce coup de gueule, De Bruyne a fait trembler le Plat Pays lundi soir. Dépité après la rencontre, ce dernier aurait annoncé à Franky Vercauteren, le directeur technique de la sélection, sa volonté de tout arrêter. Interrogé à ce sujet, Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique, a tenté d’éteindre l’incendie : « Est-ce que je redoute qu’il annonce sa retraite internationale ? Non, on ne parle pas de ce genre de choses. Il ressent beaucoup d’émotions, c’est humain, a tenté de justifier l’ancien entraîneur de Leipzig. Il faut comprendre qu’après ce match, surtout après notre entame, repartir avec zéro point, c’est dur à encaisser. Kevin De Bruyne est un gagnant, il a cette mentalité. Il est émotif et déçu, c’est pourquoi parfois on peut dire ça, oui. »

Il ne manquerait plus que ça.

