La Belgique n'a plus de gardien

Problème d’égo(al).

Koen Casteels, gardien de but titulaire de la Belgique depuis un an, a effectivement annoncé sa retraite internationale ce dimanche matin, dans le podcast MidMid de Play Sports. À 32 ans, le portier a décidé d’arrêter, en raison du retour annoncé de Thibaut Courtois en sélection : « Je ne suis plus à la disposition de l’équipe nationale, a entamé Casteels. Tout d’abord, et surtout, je trouve un peu étrange que Thibaut Courtois puisse décider lui-même s’il peut revenir. Et je trouve très étrange que la fédération fasse volte-face de cette manière, lui déroule le tapis rouge et l’accueille à bras ouverts. » Pour rappel, Thibaut Courtois s’est mis en retrait de la sélection depuis plusieurs mois, à la suite d’un désaccord avec l’ancien sélectionneur, Domenico Tedesco. Courtois avait d’ailleurs refusé de participer à l’Euro 2024. « Ce n’est pas tellement envers Thibaut, mais surtout à l’égard de la fédération. Cela ne correspond pas aux valeurs et aux normes de ce que devrait être un sport d’équipe ou une organisation sportive, à mon sens », a poursuivi Casteels.

« C’est uniquement pour cette raison. Je ne pense pas pouvoir arriver en équipe nationale en toute conscience et serrer la main des gens qui s’y trouvent, arriver avec un large sourire et dire : « Bonjour à tous, je suis de retour et tout va bien. » » Koen Casteels compte 20 sélections et a, durant l’Euro 2024, disputé sa première et seule compétition internationale avec la Belgique. Depuis l’été dernier, il évolue à Al-Qadsiah, en première division saoudienne, après avoir passé une bonne partie de sa carrière à Wolfsburg.

Rudi Garcia a déjà un problème à gérer.

