Les cadres de la Belgique défendent Rudi Garcia

EL
Ils se font l’avocat du diable.

Qualifiée pour le Mondial 2026 après avoir humilié le Liechtenstein (7-0), la Belgique n’a pourtant pas toujours rassuré durant les éliminatoires. Les nuls contre la Macédoine du Nord (0-0) ou le Kazakhstan (1-1) ont rapidement fait oublier les autres scores fleuves dans la presse locale, notamment flamande. Rudi Garcia a même été parfois remis en question.

Garcia dénonce des « fake news »

Alors que certaines rumeurs laissent entendre que le Français s’était mis une partie du vestiaire à dos, le sélectionneur a fulminé après la dernière victoire, évoquant des « fake news » et indiquant refuser de s’entretenir avec Gilles De Bilde, l’intervieweur habituel de VTM, sans le nommer.

Les tauliers de la sélection ont alors volé à son secours. Thomas Meunier a expliqué à la DH que « Rudi Garcia a un bon management. Il n’est pas un amateur qu’on a trouvé au coin de la rue. Il a une expérience du top niveau », affirmant que les possibles tâtonnements viennent simplement du nouveau style mis en place par le staff. Axel Witsel, de son côté, s’est aussi montré positif : « On est sur la bonne voie. Le groupe vit bien. C’est important pour un grand tournoi. Rudi Garcia a imposé cette bonne atmosphère dans le groupe. Ce ne sont pas toujours les meilleures équipes au niveau du jeu qui vont loin en tournoi, mais celles qui sont solidaires. Comme le Maroc en 2022. »

Et il est bien placé pour en parler.

Thibaut Courtois dévoile ses plans pour l'avenir

EL

