La Belgique détruit le Liechtenstein et se qualifie pour le Mondial, le Pays de Galles en barrage

Belgique 7-0 Liechtenstein

Buts : Vanaken (3e), Doku (34e, 41e), Mechele (52e), Saelemaekers (55e), De Ketelaere (57e, 59e) pour les Diables rouges

Le derby des monarchies.

Le calcul était simple pour les Belges, il fallait l’emporter face au Liechtenstein pour obtenir la première place du groupe J et se qualifier directement pour la Coupe du monde. Une mission parfaitement réussie par Rudi Garcia et ses hommes qui ont passé plus d’un set aux Bleu-Rouge (7-0), notamment grâce à une seconde période prolifique. Dans le même temps, le Pays de Galles en a également passé 7 à la Macédoine du Nord, un score qui permet aux Dragons de se qualifier pour les barrages notamment grâce au triplé du capitaine Harry Wilson.

Quatre buts en sept minutes

Les Belges sont parvenus à faire la différence dès les premières minutes face à une équipe du Liechtenstein qui restait sur une prestation aboutie face au Pays de Galles lors de la journée précédente (0-1). Hans Vanaken (1-0, 3e), puis Jérémy Doku par deux fois (2-0, 34e et 3-0, 41e) ont mis les Diables rouges sur la bonne voie, mais c’est en seconde période que tout s’est accéléré. Il est commun que les scientifiques du football dissertent de l’importance du troisième but dans une rencontre, qui peut permettre soit de faire naître l’espoir pour l’équipe menée, soit de la couler définitivement. Pour le Liechtenstein, la combinaison du troisième but encaissé juste avant la pause, puis de quinze minutes de coupure a été fatale.

Les protégés de Rudi Garcia ont décidé d’achever leur adversaire entre la 50e et la 60e minute. Brandon Mechele (4-0, 52e), Alexis Saelemaekers trois minutes plus tard (5-0, 55e) puis Charles De Ketelaere, qui voulait aussi que son nom soit inscrit deux fois au tableau d’affichage en étant plus rapide que son coéquipier (6-0, 57e et 7-0, 59e), ont parachevé le récital offensif des Belges. Un large succès qui permet donc aux Diables rouges de se qualifier directement pour le Mondial.

De là à dire que l’été 2026 sera enfin étoilé pour le Plat Pays ?

Autre résultat :

Pays de Galles 7-1 Macédoine du Nord

Buts : Wilson (18e SP, 75e, 81e), Brooks (21e), Johnson (37e), James (57e), Broadhead (88e) pour les Dragons // Miovski (23e) pour les Lions rouges

