S’abonner au mag
  • France
  • Sochaux

Sochaux endeuillé par la mort du fils d’un dirigeant dans l’incendie de Crans-Montana

SW
Sochaux endeuillé par la mort du fils d&rsquo;un dirigeant dans l&rsquo;incendie de Crans-Montana

Triste nouvelle du côté du FC Sochaux-Montbéliard.

Le club a annoncé le décès de Noa Thévenot El Kaim Billah, fils du membre du conseil de surveillance sochalien Xavier Thévenot, des suites du drame de l’incendie de Crans-Montana.

Sur X, le FCSM a annoncé « adresser ses plus sincères pensées et tout son soutien à la famille de Noa Thévenot El Kaim Billah, à ses proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées par ce drame ».

Ses anciens clubs également endeuillés

Le Racing Club de Besançon, où évoluait Noa, a également tenu à lui rendre hommage sur Facebook. Le jeune garçon a porté les couleurs de sa ville natale des U6 au U11. Il jouait avec les juniors du Lancy FC, équipe suisse de la ville où il résidait avec son père. Le club helvète a tenu à travailler « sur la mise en place d’une cellule de soutien psychologique, afin d’apporter un peu de réconfort aux membres touchés par ce drame. »

https://www.facebook.com/share/p/1HE6m7cP9D/

Embed www.facebook.com

40 personnes, dont 9 Français, ont perdu la vie au cours du drame de Crans-Montana, selon le Quai d’Orsay.

Pourquoi Sochaux a gardé sa part de la recette contre Béthune

SW

À lire aussi
ligue-1
Rassoul NDIAYE of Le Havre AC celebrates his goal during the Ligue 1 McDonald's match between Le Havre and Nice at Stade Oceane on August 31, 2025 in Le Havre, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
Rassoul NDIAYE of Le Havre AC celebrates his goal during the Ligue 1 McDonald's match between Le Havre and Nice at Stade Oceane on August 31, 2025 in Le Havre, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • Amical
  • Brésil-Sénégal
Rassoul Ndiaye : « Je me sens libéré »

Rassoul Ndiaye : « Je me sens libéré »

Rassoul Ndiaye : « Je me sens libéré »
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez PSG - Paris FC (2-1)
Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!