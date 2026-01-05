Sochaux endeuillé par la mort du fils d’un dirigeant dans l’incendie de Crans-Montana

Triste nouvelle du côté du FC Sochaux-Montbéliard.

Le club a annoncé le décès de Noa Thévenot El Kaim Billah, fils du membre du conseil de surveillance sochalien Xavier Thévenot, des suites du drame de l’incendie de Crans-Montana.

Sur X, le FCSM a annoncé « adresser ses plus sincères pensées et tout son soutien à la famille de Noa Thévenot El Kaim Billah, à ses proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées par ce drame ».

🕊️ C’est avec une profonde douleur et une immense tristesse que le FC Sochaux-Montbéliard a appris la disparition de Noa Thévenot El Kaim Billah, fils de Xavier Thévenot, membre du conseil de surveillance et premier de cordée lors du sauvetage du FCSM en 2023, survenue lors du… pic.twitter.com/7RyoUqTgTj — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) January 5, 2026

Ses anciens clubs également endeuillés

Le Racing Club de Besançon, où évoluait Noa, a également tenu à lui rendre hommage sur Facebook. Le jeune garçon a porté les couleurs de sa ville natale des U6 au U11. Il jouait avec les juniors du Lancy FC, équipe suisse de la ville où il résidait avec son père. Le club helvète a tenu à travailler « sur la mise en place d’une cellule de soutien psychologique, afin d’apporter un peu de réconfort aux membres touchés par ce drame. »

40 personnes, dont 9 Français, ont perdu la vie au cours du drame de Crans-Montana, selon le Quai d’Orsay.

