S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

L’OM adopte un jeune Lionceau

JE
L’OM adopte un jeune Lionceau

Alerte double prénom ! Ce mardi, l’Olympique de Marseille a annoncé le recrutement de Victor Joseph en provenance du FC Sochaux. L’attaquant de 19 ans a fait ses débuts avec l’équipe première sochalienne dès l’âge de 17 ans, en Coupe de France face à Clermont Foot. En janvier 2025, il a de nouveau été aligné en Coupe, contre l’EA Guingamp, avant d’évoluer principalement avec les U19 du club lors du reste de la saison. Cette saison, Joseph a disputé six rencontres avec l’équipe première des Lionceaux : trois en Coupe de France et autant en National.

D’abord un joueur à potentiel à l’OM

À Marseille, Victor Joseph est dans un premier temps destiné à évoluer avec la réserve, entraînée par Romain Ferrier et engagée elle aussi en National 3. En cas de bonnes performances, une intégration progressive au groupe professionnel n’est toutefois pas à exclure.

Avant de le vendre en Italie après deux buts marqués ?

« Mon esprit a rejeté cette comparaison avec Zidane »

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!