Deuxième place pour Saint-Étienne !

Saint-Étienne 2-1 Laval

Buts : Davitashvili (3e, SP) et Boakye (38e) pour Saint-Étienne // Camara (36e) pour Laval

Ce n’était pas l’adversaire le plus compliqué à affronter, certes. Mais contre Laval, avant-dernier du classement et désormais à égalité presque parfaite avec Bastia (même différence de but et même nombre de points que la lanterne rouge), Saint-Étienne a fait le travail à domicile lors de la 24e journée de Ligue 2. En s’imposant, l’ASSE prend en plus la deuxième place au Stade de Reims (qui a concédé le nul contre Amiens, au contraire de Troyes, vainqueur fou de Pau).

La place de leader à deux points

Tout s’est joué en première période, durant laquelle Zuriko Davitashvili a très rapidement ouvert le score en transformant un penalty sifflé pour une main d’Ylies Aradj. Puis, à la suite de l’égalisation signée Mamadou Camara peu après la demi-heure de jeu, Augustine Boakye a redonné l’avantage aux Verts d’un sublime enroulé une poignée de secondes plus tard. C’est tout, et ce n’est déjà pas si mal : l’ESTAC, leader du championnat, n’est qu’à deux petites unités. Ce qui peut donner des idées, en plus de la montée…