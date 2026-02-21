S’abonner au mag
Le Paris FC songerait à... Antoine Kombouaré !

Celle-ci, personne ne s’y attendait. Alors que le Paris FC galère à retrouver le goût de la victoire et a obtenu un point ce samedi après son match nul à Toulouse lors de la 23e journée de Ligue 1, les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient changer d’entraîneur selon les informations rapportées par RMC Sport.

Le Parisien va même plus loin, indiquant que « l’ensemble du staff technique présent jusqu’ici avec Stéphane Gilli va quitter le club, hormis Mickaël Boully qui reste l’entraîneur des gardiens » et qu’Antoine Kombouaré « va prendre la suite » sur le banc du Paris FC. Plus fort encore, le départ du technicien aurait déjà « été annoncé aux joueurs ». Carrément !

