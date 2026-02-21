S’abonner au mag
Ademola Lookman encore décisif pour la victoire de l’Atlético de Madrid

  Atlético de Madrid 4-2 Espanyol Barcelone

Buts : Sorloth (21e et 72e), Simeone (49e) et Lookman (58e) pour l’Atlético de Madrid // Carreras (6e) et Exposito (80e) pour l’Espanyol Barcelone

Et dire que ça avait mal commencé… À l’occasion de la 25e journée de Liga, l’Atlético de Madrid a concédé l’ouverture du score avant de progressivement renverser l’Espanyol Barcelone à domicile. En bon renard des surfaces, Alexander Sorloth a en effet vite répondu au but précoce de Jofre Carreras et a enfoncé le clou sur la fin d’une jolie tête, alors que Giuliano Simeone a donné l’avantage aux siens en revenant des vestiaires au bout d’une action collective de toute beauté.

Victoire d’une philosophie

Surtout, Ademola Lookman a encore frappé : brillante depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta, la recrue des Colchoneros a inscrit la troisième réalisation de son équipe d’un coup de casque faisant suite à un corner. Un symbole supplémentaire, s’il en fallait un autre, que le Nigérian s’est parfaitement adapté à la philosophie de son nouvel entraîneur. Grâce à cette victoire, les Matelassiers remontent provisoirement sur le podium. Ah, si seulement ils avaient pu compter sur Lookman dès le début de saison…

