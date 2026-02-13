Lookman, complètement Cholo-compatible

« On dirait que tu joues ici depuis des années ! » Lancé par un journaliste à Ademola Lookman en zone mixte ce jeudi soir, ce constat illustre bien l’impression donnée par le Nigérian après la correction infligée par l’Atlético de Madrid au FC Barcelone en demi-finales de Coupe du Roi (4-0). Le principal intéressé n’a pas manqué de répondre avec enthousiasme : « Il m’est facile de jouer ici, le style de jeu est très bon. Il y a un bel esprit de camaraderie, on veut tous se tirer vers le haut les uns les autres. » Une déclaration qui tranche avec les doutes à propos de la capacité de l’ailier à s’imprégner des préceptes que le Cholo Simeone dicte depuis 15 piges avec les Rojiblancos.

Un artiste chez les Colchoneros

Bien qu’issu de l’école de Gian Pero Gasperini, lors de 118 séances avec la possession comme mantra, Ademola Lookman n’est pas un adepte de l’art pour l’art. Alliant l’utile à l’agréable, l’ex-coqueluche de l’Atalanta a un style de jeu séduisant qui prône l’efficacité. « Je pense que mon jeu est très dynamique, je suis rapide et je peux créer la différence dans les moments critiques, c’est ce que j’aime apporter aux équipes pour lesquelles je joue », explique-t-il lors de sa présentation médiatique. Véloce et imprévisible, le néo-Madrilène amène à lui seul le danger, sublimant également le jeu collectif par ses dribbles. La preuve ce jeudi face au Barça. Bandeau dans les cheveux et maillot à manches longues, le natif de Wandsworth (en banlieue de Londres) presse haut, rôde dans la surface, se montre prêt à surgir sur chaque ballon. Et lorsqu’il a le cuir au pied, c’est tout un récital. D’un passement de jambes puis d’un léger décalage vers la droite, le numéro 22 madrilène met dans le vent les Barcelonais pour renverser le jeu : l’action amène le deuxième but de l’Atlético, conclu par Antoine Griezmann (2-0, 14e).

Une aubaine pour le jeu collectif de Diego Simeone

Dans ce collectif déjà bien fourni, le Super Eagle apporte une vraie plus-value. « C’est un footballeur très différent de ceux dont nous disposons, plus spécialement dans le domaine des duels, des un-contre-un, commente Diego Simeone après la première réussie de sa recrue face au Real Betis le 5 février en quarts de finale de Coupe du Roi (0-5). Il nous permet de jouer dans différentes positions. » Disposer d’un tel élément permet au Cholo de pouvoir appuyer son jeu sur la défense tout en innovant offensivement. Avec 3 duels remportés sur 4, un but et une passe décisive en première période face au Barça, Lookman a confirmé ce qui avait déjà été perçu face aux Verdiblancos : une grosse pointure est arrivée pour dynamiser et dynamiter le couloir gauche.

First game. First goal. First assist 🔥 Ladies and gentlemen, Ademola Lookman 😍 pic.twitter.com/nvgSABE47G — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 6, 2026

Dans le système élaboré par Diego Simeone, l’ex-joueur de Leipzig a également trouvé comment combiner avec ses coéquipiers. Contre le FC Barcelone, les nombreuses vagues offensives de l’Atlético n’ont pas manqué de désarçonner la bande de Jules Koundé. L’un des grands gagnants de cette arrivée n’est autre que Julían Álvarez, qui semble retrouver ses qualités de finisseur après plusieurs mois difficiles. Cette association révèle une complémentarité en mesure de relancer l’Argentin, d’ailleurs bien servi par le Nigérian pour marquer juste avant la pause (4-0, 45e+2). Surtout, le Cholismo se mesure dans les grands rendez-vous, avec cette capacité à renverser des montagnes même quand le temps se gâte. Ce sont dans ces moments qu’Ademola Lookman comprendra s’il est ou pas à la hauteur.

