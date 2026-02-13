S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM (5-0)

Balerdi a joué au Parc avec un problème à l'oreille

UL
Balerdi a joué au Parc avec un problème à l'oreille

Pour retrouver l’Oreille cassée, direction les Arumbuyas ? Passé au travers de son match contre le PSG, Leonardo Balerdi a une sacrée excuse : le numéro 5 a joué le match avec… un problème à l’oreille. Selon La Provence, le capitaine souffrait d’un souci à l’oreille, et était en rééducation dans un service ORL d’un hôpital marseillais.

Il a joué à Paris à la demande de l’OM

Le canard rapporte que son club lui a demandé de jouer contre Paris, insistant pour qu’il tienne sa place en absence de Nayef Aguerd. L’Argentin de 27 ans devrait manquer le match contre Strasbourg ce samedi (à 17 heures). L’OM joue gros : en cas de défaite, il pourrait voir l’OL et la troisième place s’échapper à six points.

Une défaite IRL ou un service ORL ?

Habib Beye est le favori de Medhi Benatia

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!