Quand les défenseurs barcelonais jouent le hors-jeu... dans leur camp

Quand les défenseurs barcelonais jouent le hors-jeu... dans leur camp

C’est pas une bonne idée. Lors de la (très) lourde défaite du Barça sur le terrain de l’Atlético de Madrid (0-4), une scène a interloqué : la défense centrale barcelonaise a joué le piège du hors-jeu… dans son propre camp. À la 42e minute de cette demi-finale aller de Copa del Rey, Eric García et Pau Cubarsí ont été pris en flagrant délit : le premier s’est aligné sur la course du deuxième pour laisser filer Antoine Griezmann. Les deux se sont finalement arrêtés à la ligne médiane pour jouer le piège.

Même si Ademola Lookman n’a pas lancé son nouveau coéquipier, ce fut évidemment inutile : comme le stipule l’article 11 des lois du jeu, un joueur est en position de hors-jeu si « n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise). » Pour l’anecdote, Eric García a été exclu en fin de match. Victor Lefaucheux, analyste tactique, a diffusé la nouvelle.

Un 5-0 au match retour pour fêter ça.

L’Atlético gifle le Barça et prend une option sur la finale

