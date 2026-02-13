S’abonner au mag
L’Athletic Club interdit de recrutement pendant les trois prochains mercatos par la FIFA

CMF
L’Athletic Club interdit de recrutement pendant les trois prochains mercatos par la FIFA

Les mains dans le sac. L’Athletic Club a été condamné ce jeudi par la FIFA à une interdiction d’enregistrer des joueurs pour les trois prochaines périodes de mercato, soit jusqu’à janvier 2028. Le club basque a ainsi été inscrit dans la liste noire, dite des « interdictions de recrutement », affichée sur le site de la FIFA.

Un litige autour du retour d’Alex Padilla

Si l’instance ne précise pas les raisons de cette sanction, El País rapporte que le transfert puis le retour du gardien Alex Padilla seraient en cause. Prêté en janvier 2025 aux Pumas contre 400 000 euros, l’international mexicain est revenu à Bilbao avant la fin de son prêt à la suite du départ de Julen Agirrezabala à Valence. Le club basque avait alors versé 300 000 euros aux Pumas à titre de compensation, la formation mexicaine étant en pleine saison.

Toutefois, comme le rappelle le quotidien espagnol, il ne s’agit que d’une sanction activée automatiquement par la FIFA quand elle détecte un conflit ouvert entre deux clubs. Cette mesure conservatoire bloque l’inscription des joueurs jusqu’à ce que le litige soit complètement réglé. C’est pourquoi les dirigeants basques se montrent confiants, insistant sur le fait que tout devrait s’arranger dans les prochains jours et que le nom du club disparaîtra bien vite de la liste noire.

De toute façon, il n’y avait pas de Basques sur le marché actuellement.

Nico Williams va-t-il manquer la Coupe du monde ?

CMF

