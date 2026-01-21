S’abonner au mag
  • C1
  • J7
  • Résumé

Newcastle s’invite dans le top 8, l’Athletic Club croit plus que jamais aux barrages

TJ
Newcastle s’invite dans le top 8, l’Athletic Club croit plus que jamais aux barrages

Il valait mieux se caler devant le multiplex que devant OM-Liverpool… Car il y en a eu, du spectacle, sur les autres pelouses ce mercredi soir. La Juventus et Chelsea ont d’abord assuré la victoire à domicile. Khephren Thuram et la Juve d’abord, qui grâce au Français se sont imposés contre le Benfica (2-0) avec en prime un joli raté sur péno de Pavlidis. Bon barragiste (15e), la Vieille Dame ne fait cependant pas mieux que Chelsea. Une victoire loin d’être éclatante à Stamford Bridge contre Paphos (1-0), mais une belle incruste de dernière minute dans le top 8 à une journée de la fin de la phase de groupes. Plus qu’à gagner à Naples la semaine prochaine, et ce ne sera pas une mince affaire.

Yoane Wissa décisif, Bilbao espère

Dans un très solide top 8, Newcastle s’invite encore. Les Magpies ont écrasé le PSV Eindhoven (3-0). Yoane Wissa a d’abord montré la voie avant d’être suivi par ses coéquipiers Anthony Gordon et Harvey Barnes pour assurer la victoire et placer Newcastle (7e) en bonne position pour une qualif’ directe en huitièmes. Pour clore cette belle soirée de foot, Bilbao a complètement renversé la vapeur à Bergame, en remontant l’Atalanta (2-3). Trois buts en seconde période, pour permettre aux Basques de s’accrocher au wagon des barrages (23e). Suspense total pour l’Athletic Club, qui reçoit le Sporting la semaine prochaine.

Ça promet pour la dernière journée.

  Juventus 2-0 Benfica

Buts : K.Thuram (55e) et McKennie (64e) pour la Juve

  Chelsea 1-0 Paphos

But : Caicedo (78e) pour les Blues

  Newcastle 3-0 PSV

Buts : Wissa (8e), Gordon (30e) et Barnes (65e) pour les Magpies

  Atalanta 2-3 Athletic Club

Buts : Scamacca (16e) et Krstovic (88e) pour la Dea // Guruzeta (58e), Serrano (70e) et Navarro (74e) pour les Leones

Un fan d’Aristote joue à la Juventus

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 11h
146
140
03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!