Newcastle s’invite dans le top 8, l’Athletic Club croit plus que jamais aux barrages

Il valait mieux se caler devant le multiplex que devant OM-Liverpool… Car il y en a eu, du spectacle, sur les autres pelouses ce mercredi soir. La Juventus et Chelsea ont d’abord assuré la victoire à domicile. Khephren Thuram et la Juve d’abord, qui grâce au Français se sont imposés contre le Benfica (2-0) avec en prime un joli raté sur péno de Pavlidis. Bon barragiste (15e), la Vieille Dame ne fait cependant pas mieux que Chelsea. Une victoire loin d’être éclatante à Stamford Bridge contre Paphos (1-0), mais une belle incruste de dernière minute dans le top 8 à une journée de la fin de la phase de groupes. Plus qu’à gagner à Naples la semaine prochaine, et ce ne sera pas une mince affaire.

Yoane Wissa décisif, Bilbao espère

Dans un très solide top 8, Newcastle s’invite encore. Les Magpies ont écrasé le PSV Eindhoven (3-0). Yoane Wissa a d’abord montré la voie avant d’être suivi par ses coéquipiers Anthony Gordon et Harvey Barnes pour assurer la victoire et placer Newcastle (7e) en bonne position pour une qualif’ directe en huitièmes. Pour clore cette belle soirée de foot, Bilbao a complètement renversé la vapeur à Bergame, en remontant l’Atalanta (2-3). Trois buts en seconde période, pour permettre aux Basques de s’accrocher au wagon des barrages (23e). Suspense total pour l’Athletic Club, qui reçoit le Sporting la semaine prochaine.

Ça promet pour la dernière journée.

Juventus 2-0 Benfica

Buts : K.Thuram (55e) et McKennie (64e) pour la Juve

Chelsea 1-0 Paphos

But : Caicedo (78e) pour les Blues

Newcastle 3-0 PSV

Buts : Wissa (8e), Gordon (30e) et Barnes (65e) pour les Magpies

Atalanta 2-3 Athletic Club

Buts : Scamacca (16e) et Krstovic (88e) pour la Dea // Guruzeta (58e), Serrano (70e) et Navarro (74e) pour les Leones

Un fan d’Aristote joue à la Juventus