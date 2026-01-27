S’abonner au mag
Nico Williams va-t-il manquer la Coupe du monde ?

Nico Williams va-t-il manquer la Coupe du monde ?

Déjà inapte à 23 ans ? Comme le rapporte la Marca, les problèmes physiques de Nico Williams menacent sa participation à la Coupe du monde cet été. Depuis la saison dernière, le Basque souffre d’une pubalgie, qu’il n’a jamais totalement réussi à soigner. En conférence de presse mardi, à la veille du match de Ligue des champions face au Sporting Portugal, l’entraîneur de l’Athletic Club Ernesto Valverde a déjà annoncé qu’il devrait se passer de son ailier : « Nico, je ne pense pas qu’il soit prêt pour demain après ce que j’ai vu l’autre jour. À l’heure actuelle, il n’est pas en état de jouer. »

Dernier espoir : une opération ?

Mais l’enjeu dépasse largement la seule rencontre contre le Sporting. Les traitements suivis jusqu’ici n’ayant pas porté leurs fruits, une intervention chirurgicale est désormais envisagée. Une opération impliquerait toutefois une indisponibilité minimale de deux mois. Quelle que soit la décision prise par le club et le joueur, le temps commence sérieusement à manquer.

Williams pas serein.

Newcastle s’invite dans le top 8, l’Athletic Club croit plus que jamais aux barrages

