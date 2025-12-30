S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Espagne

Iñaki Williams : « Jouer en Arabie saoudite, c'est de la merde »

CMF
Iñaki Williams : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Jouer en Arabie saoudite, c'est de la merde<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Le coup de gueule est passé.

Alors que l’Athletic Club doit jouer sa demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone le 7 janvier à Djeddah (Arabie saoudite), le capitaine des Basques Iñaki Williams a vertement critiqué cette nouvelle délocalisation.

Il préférerait être aux côtés de sa femme

À l’exception de 2021, la compétition est organisée depuis six ans au pays de Mohammed Ben Salmane. Seulement voilà, même après tout ce temps, l’international ghanéen ne s’y fait pas : « Je l’ai déjà dit plein de fois et je ne tourne pas la langue sept fois dans ma bouche avant de parler de ces sujets. Pour moi, jouer en Arabie saoudite, c’est de la merde, s’est-il agacé au micro d’El Chiringuito. Pour les supporters, c’est difficile d’organiser un déplacement aussi massif. Là-bas, on a l’impression de jouer à l’extérieur. »

L’attaquant de Bilbao digère d’autant moins ce déplacement que sa femme s’apprête à accoucher de leur premier enfant : « Dans les prochains jours, je vais devenir père, c’est difficile de devoir partir en laissant ici ma femme et mon enfant ». Ce n’est pas la première fois qu’Iñaki Williams s’exprime sur le sujet : déjà il y a un an, il avait affirmé que jouer en Arabie saoudite n’avait « aucun sens ».

Puisse-t-il être entendu.

La mésaventure du PSG à Bilbao

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
00
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
  • C1
  • J6
  • Athletic Club-PSG
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
129
62

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!