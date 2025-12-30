Iñaki Williams : « Jouer en Arabie saoudite, c'est de la merde »

Le coup de gueule est passé.

Alors que l’Athletic Club doit jouer sa demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone le 7 janvier à Djeddah (Arabie saoudite), le capitaine des Basques Iñaki Williams a vertement critiqué cette nouvelle délocalisation.

❌🇸🇦 "¿SUPERCOPA en ARABIA? Para mí es una MIERD*". 👉 Iñaki Williams y su descontento con que la competición se celebre lejos de España. 📹@evelascojr pic.twitter.com/0YgXRVuugo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 30, 2025

Il préférerait être aux côtés de sa femme

À l’exception de 2021, la compétition est organisée depuis six ans au pays de Mohammed Ben Salmane. Seulement voilà, même après tout ce temps, l’international ghanéen ne s’y fait pas : « Je l’ai déjà dit plein de fois et je ne tourne pas la langue sept fois dans ma bouche avant de parler de ces sujets. Pour moi, jouer en Arabie saoudite, c’est de la merde, s’est-il agacé au micro d’El Chiringuito. Pour les supporters, c’est difficile d’organiser un déplacement aussi massif. Là-bas, on a l’impression de jouer à l’extérieur. »

L’attaquant de Bilbao digère d’autant moins ce déplacement que sa femme s’apprête à accoucher de leur premier enfant : « Dans les prochains jours, je vais devenir père, c’est difficile de devoir partir en laissant ici ma femme et mon enfant ». Ce n’est pas la première fois qu’Iñaki Williams s’exprime sur le sujet : déjà il y a un an, il avait affirmé que jouer en Arabie saoudite n’avait « aucun sens ».

Puisse-t-il être entendu.

