Ronald Araújo permet à Barcelone de venger le Real Madrid

Albacete 1-2 Barcelone

Buts : Moreno (87e) pour les Castillans // Yamal (39e) et Araújo (56e) pour les Catalans

Un ennemi qui te veut du bien. Le Barça a battu Albacete, tombeur surprise du Real au tour précédent, pour filer en demi-finale de Copa Del Rey. Capitaine du soir, Ronald Araújo a mis un joli coup de casque sur corner. L’Uruguayen marque son premier but depuis son retour de coupure. Pour l’occasion, il a foncé vers son banc pour serrer bien fort Hansi Flick, entraîneur barcelonais. Sans transition, João Cancelo, de retour au Barça, a joué la première mi-temps, lors de laquelle Lamine Yamal a encore fait parler son pied gauche. Le p’tit gaucher marque lors de son quatrième match d’affilée pour la première fois de sa carrière.

Albacete, dernier pensionnaire de deuxième division, dit au revoir à la Copa Del Rey après un dernier kif en fin de match. Alavès, la Real Sociedad, Valence, l’Athletic Club, le Real Betis et l’Atlético peuvent encore espérer faire tomber le Barça, vainqueur de… 32 coupes du Roi.

C’est pas mal.

Le Barça peut venger le Real Madrid