Le bourreau du Real Madrid en Coupe du Roi est un électricien

Qui de mieux qu’un électricien pour faire disjoncter le Real Madrid. Entré en jeu mercredi soir en huitièmes de finale de Coupe du Roi, Jefté Betancor a fait craquer le Real Madrid quasiment à lui tout seul. Un doublé en fin de match – une reprise de volée baroque puis un lob délicieux – pour offrir à Albacete (D2) une victoire dingue (3-2) et gâcher les débuts d’Álvaro Arbeloa sur le banc merengue.

Ce scénario est déjà fou, mais le parcours de l’attaquant de 32 ans l’est encore plus. Cloué au banc, le Canarien était à deux doigts quitter le club en début de semaine. Selon le quotidien espagnol Marca, il devait s’envoler pour Buriram, en Thaïlande, pour signer un contrat plus fructueux. Les billets d’avion étaient réservés, mais Betancor a préféré temporiser jusqu’au match contre les Merengues.

Parcours sinueux

Parti des Canaries à 18 ans, Jefté Betancor a longtemps erré entre réserves de clubs pros et divisions inférieures espagnoles, jusqu’à décrocher à 25 ans et entamer une formation d’électricien. « J’ai arrêté le football et j’ai commencé à travailler et à m’entraîner dans mon quartier. Je voulais me vider l’esprit. Avec l’aide de ma famille et d’un psychologue, je suis revenu », a-t-il confié après son match mercredi.

Sa relance passe par la D3 en 2018, où ses prestations lui ouvrent les portes de l’élite. S’ensuivent la Roumanie, Chypre et la Grèce, avec un schéma récurrent : Betancor flambe dans les clubs de divisions inférieures mais peine à convaincre chez les plus gros. Il termine pourtant meilleur buteur en Grèce (19 buts) avec Panserraikos lors de l’exercice 2024-2025, club qui rachète son contrat, mais ne lui donne jamais sa chance et l’envoie de nouveau en prêt à Albacete. « Ce maillot, je vais l’encadrer pour mes enfants », s’est-il ému après le match.