Le Real Madrid sorti par une D2 pour la première d’Álvaro Arbeloa

Albacete 3-2 Real Madrid

Buts : Villar (42e) et Bentancor (82e et 90e+4) pour Albacete // Mastantuono (45e+3) et G. Garcia (90e+1) pour les Merengues

C’est la surprise de la semaine en Espagne ! Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi, au bout du temps additionnel par Albacete, pensionnaire de D2 espagnole. Une jolie hontada pour la Maison-Blanche, où les débuts du nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa (qui remplace Xabi Alonso) sont déjà très difficiles.

Battu dimanche dernier en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone, le Real traverse une période très compliquée, et les buts de Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia n’auront pas suffi à s’éviter une défaite inattendue.

D’autant plus que cette défaite peu reluisante contre le 17e de D2 n’est pas une très bonne pub. Toujours diminué par une blessure, Kylian Mbappé n’était pas dans le groupe. L’exploit est cependant de taille pour l’équipe d’Albacete, qui reste pour l’anecdote sur quatre matchs sans victoire en Liga 2.

Officiel : le Real Madrid se penche sur Xabi Alonso pour remplacer Alvaro Arbeloa.pic.twitter.com/s37rk6OhIg — SO FOOT (@sofoot) January 14, 2026

La magie de la Copa.

