La triste stat des clubs français en Ligue des champions

Entrez en frappant. C’est ce qu’on certainement dit les gardiens du PSG, de l’OM et de l’AS Monaco aux attaquants adverses en cette septième journée de Ligue des champions 2025-2026. Pour illustrer l’affreux bilan des clubs de Ligue 1 – trois défaites –, L’Équipe a en effet dégainé une triste statistique : 12 tirs cadrés subis, 11 buts encaissés, symboles de défenses friables au possible et, surtout, de portiers inexistants.

Pour plus de précisions : Philipp Köhn (Real Madrid-Monaco) a encaissé six buts sur cinq tirs cadrés, Lucas Chevalier (Sporting-PSG), deux sur quatre et Geronimo Rulli (OM-Liverpool), trois sur trois. Chevalier peut tout de même se « satisfaire » d’avoir réussi deux parades, record du trio. Les attaquants peuvent eux aussi baisser la tête, avec trois buts inscrits seulement en seize tentatives face aux cages.

Poncif du jour : le football se joue dans les deux surfaces.

