Pep Guardiola suspendu après avoir abusé du jaune

C’est ce qu’on appelle faire un carton. Sanctionné d’un jaune ce samedi soir lors de la victoire de son Manchester City face à Newcastle (1-3) en huitièmes de finale de FA Cup, Pep Guardiola vient d’écoper d’une suspension de deux matchs dans la foulée. La raison ? Une accumulation de biscottes. L’entraîneur des Cityzens a été averti à six reprises cette saison.

Un sursis pour une finale

Guardiola est donc assuré de manquer le déplacement de City à West Ham en Premier League le 14 mars prochain, ainsi que le quart de finale de FA Cup – contre un adversaire encore à déterminer – lors du premier week-end d’avril.

En revanche, il sera bel et bien présent sur son banc pour la finale de Coupe de la Ligue face à Arsenal le 22 mars. Sky Sports rappelle en effet que, selon le règlement, « les finales de l’Emirates FA Cup, de la League Cup et de l’EFL Trophy sont exemptés de toute interdiction automatique de bord de touche pour l’accumulation d’avertissements par les occupants de la zone technique. »

Une manière très technocratique de dire qu’il s’en sort bien pour envoyer un signal fort à son adversaire direct dans la course au titre de Premier League.

