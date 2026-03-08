S’abonner au mag
  • Mondial 2027 (F)
  • Qualifs
  • France-Pologne (4-1)

Pour Laurent Bonadei, l’équipe de France s’est mis « un peu de pression » face à la Pologne

JD
1 Réaction
Pour Laurent Bonadei, l’équipe de France s’est mis « un peu de pression » face à la Pologne

Le job est fait, mais peut mieux faire quand même. D’abord bousculée face à l’Irlande en début de semaine, l’équipe de France s’est bien rattrapée ce samedi en battant sèchement la Pologne (4-1) sur la pelouse du stade Gaston-Gérard et termine la première fenêtre internationale sur la route du Mondial 2027 en tête de son groupe.

Une source de satisfaction pour le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei qui, en bon professionnel de la profession, prend évidemment « les matchs les uns après les autres » : « On a six points en deux matchs, on a pris le maximum qu’on pouvait prendre. Et à chaque stage, on essayera d’obtenir le maximum de points pour finir en tête de ce groupe, qui est relevé », a-t-il calculé après la rencontre, la tête déjà tournée vers le mois d’avril et une double confrontation à venir face aux Pays-Bas, « notre concurrent direct », contre qui la France devra « réussir à maintenir » son « avance pas considérable », à savoir deux points.

Des lacunes défensives à corriger

Contre la Pologne, les Bleues n’ont pas réussi à résoudre le problème de la perméabilité de leur défense. « On s’est mis un peu de pression avec ce but encaissé, alors qu’on faisait une bonne première mi-temps », lâche Laurent Bonadei, en référence à l’égalisation d’Ewa Pajor à la demi-heure de jeu, heureusement sans conséquence.

Toujours est-il qu’en 22 matchs dirigés, le sélectionneur a testé 15 défenses différentes et cela fait 11 rencontres consécutives que la France encaisse au moins un but. « Mais sur les 11 matchs, on a quand même huit victoires, deux nuls, et une seule défaite. Je vais toujours préférer gagner 2-1, 3-1, ou 4-1, plutôt qu’un 0-0 », s’est défendu Bonadei, qui promet tout de même que son groupe va continuer d’« essayer de progresser à chaque match et de s’améliorer dans l’aspect défensif ».

Rendez-vous dans un mois.

Qualifs Mondial 2027 : Les Bleues enchaînent solidement contre la Pologne

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Toulouse - Marseille (0-1)
Revivez Toulouse - Marseille (0-1)

Revivez Toulouse - Marseille (0-1)

Revivez Toulouse - Marseille (0-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.