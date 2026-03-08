Le job est fait, mais peut mieux faire quand même. D’abord bousculée face à l’Irlande en début de semaine, l’équipe de France s’est bien rattrapée ce samedi en battant sèchement la Pologne (4-1) sur la pelouse du stade Gaston-Gérard et termine la première fenêtre internationale sur la route du Mondial 2027 en tête de son groupe.

Une source de satisfaction pour le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei qui, en bon professionnel de la profession, prend évidemment « les matchs les uns après les autres » : « On a six points en deux matchs, on a pris le maximum qu’on pouvait prendre. Et à chaque stage, on essayera d’obtenir le maximum de points pour finir en tête de ce groupe, qui est relevé », a-t-il calculé après la rencontre, la tête déjà tournée vers le mois d’avril et une double confrontation à venir face aux Pays-Bas, « notre concurrent direct », contre qui la France devra « réussir à maintenir » son « avance pas considérable », à savoir deux points.

Des lacunes défensives à corriger

Contre la Pologne, les Bleues n’ont pas réussi à résoudre le problème de la perméabilité de leur défense. « On s’est mis un peu de pression avec ce but encaissé, alors qu’on faisait une bonne première mi-temps », lâche Laurent Bonadei, en référence à l’égalisation d’Ewa Pajor à la demi-heure de jeu, heureusement sans conséquence.

Toujours est-il qu’en 22 matchs dirigés, le sélectionneur a testé 15 défenses différentes et cela fait 11 rencontres consécutives que la France encaisse au moins un but. « Mais sur les 11 matchs, on a quand même huit victoires, deux nuls, et une seule défaite. Je vais toujours préférer gagner 2-1, 3-1, ou 4-1, plutôt qu’un 0-0 », s’est défendu Bonadei, qui promet tout de même que son groupe va continuer d’« essayer de progresser à chaque match et de s’améliorer dans l’aspect défensif ».

Rendez-vous dans un mois.

Qualifs Mondial 2027 : Les Bleues enchaînent solidement contre la Pologne