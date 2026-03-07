Qualifs Mondial 2027 : Les Bleues enchaînent solidement contre la Pologne

France 4-1 Pologne

Buts : Katoto (20e, 40e), Karchaoui (59e, SP), Diani (71e) pour les Bleues // Pajor (29e) pour la Pologne

Deux matchs, deux victoires, tout va bien en fait.

Après avoir été malmenée par l’Irlande mardi dernier, l’équipe de France s’est bien ressaisie ce samedi soir face à la Pologne. Sur la pelouse du stade Gaston-Gérard, les Bleues ont fait respecter la hiérarchie face à une sélection piégeuse qui sortait d’un match nul face aux Pays-Bas. Score final : 4-1, les joueuses de Laurent Bonadei sont seules en tête de leur groupe en attendant la prochaine fenêtre internationale au mois d’avril.

Katoto royale

N’ayant toujours pas trouvé son onze type, le sélectionneur alignait une 15e défense différente en 22 rencontres sur le banc des Bleues. Malgré le retour de Pauline Peyraud-Magnin entre les perches, cette nouvelle formule N’Dongala-Sombath-Lakrar-Baltimore n’a pas réussi à empêcher un clean sheet. L’attaquante du FC Barcelone Ewa Pajor égalise dix minutes après l’ouverture du score signée Marie-Antoinette Katoto et inflige à la France un 11e match consécutif avec au moins un but encaissé.

Fort heureusement, ce sera le seul. L’attaquante des OL Lyonnes, titularisée après avoir commencé sur le banc face à l’Irlande, double la mise à cinq minutes de la pause et concrétise la domination des Bleues, bien aidée par l’expulsion de Nadia Krezyman dans le temps additionnel du premier acte après un deuxième jaune reçu pour une faute sur Sakina Karchaoui.

Domination logique

La milieu du Paris Saint-Germain fait le break à l’heure de jeu en transformant un penalty obtenu par Grace Geyoro, victime d’un contact de Milena Kokosz dans la surface. La France utilise sa supériorité numérique pour définitivement asseoir sa domination, illustrée par Kadidiatou Diani qui inflige le coup de grâce à Kinga Szemik à 20 minutes du terme.

Après avoir géré leur fin de match sans stresser, les Bleues retrouveront les Pays-Bas au mois d’avril pour une double confrontation. L’heure du premier vrai test sur la route du Mondial au Brésil.

