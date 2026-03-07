Saint-Étienne fait sauter le verrou du Red Star et continue de talonner Troyes

Saint-Étienne 2-0 Red Star

Buts : Pedro (65e), Stassin (80e) pour l’ASSE

Il aura suffi d’une mi-temps d’échauffement.

Dans ce duel du haut de tableau de Ligue 2, Saint-Étienne a remporté son cinquième succès de rang face au Red Star. Carton plein pour Philippe Montanier et ses méthodes de motivation qui fonctionnent : l’entraîneur compte désormais 100% de victoires depuis son arrivée à la tête des Verts.

Pour rester dans le sillage de l’ESTAC, vainqueur de Clermont plus tôt dans l’après-midi, et prendre de l’avance sur Le Mans, tombeur d’Annecy dans le même temps, l’ASSE devait impérativement s’imposer contre des Audoniens qui, eux, cherchent à bétonner leur place dans le top 5.

Un gros round d’observation

Mais la rencontre débute par un jeu fermé, avec une première occasion stéphanoise qui tombe à seulement cinq minutes de la pause. Hélas, cette frappe de Kévin Pedro est bien trop écrasée pour inquiéter Gaëtan Poussin qui s’en saisit sans mal.

En face, le Red Star ne fait pas mieux qu’une tentative hors cadre, et à ce jeu de petit bras, ce sont les locaux qui finissent par gagner. Peu après l’heure de jeu, Pedro, encore lui, est bien servi par Zuriko Davitashvili côté droit et se retrouve face à Poussin qu’il trompe dans un angle fermé avec l’aide du poteau.

C’est le signal du réveil pour les Verts. Derrière, le Géorgien trouve Lucas Stassin en retrait, le Belge enchaîne avec une frappe sèche à 18 mètres et fait le break. Le Chaudron exulte, d’autant plus que dans l’autre moitié de terrain, Gauthier Larsonneur n’a qu’un seul arrêt à effectuer sur l’ensemble du deuxième acte, comme une illustration de l’efficacité de sa défense – ou de l’inefficacité de l’attaque audonienne, c’est selon.

En continuant sur sa lancée, Philippe Montanier devrait logiquement ramener les Verts en Ligue 1. Pour le titre en revanche, il faudra compter sur un faux pas de Troyes qui semble déterminé à monter en premier dans l’ascenseur.

