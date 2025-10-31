Le match entre le Red Star et Saint-Étienne est-il un complot extraterrestre ?

Rencontre du troisième type en deuxième division.

À l’heure où les clubs empilent les visuels « Matchday » sur fond de sponsor, le Red Star a préféré la dérision cosmique. Pour annoncer la réception de Saint-Étienne, le club audonien a publié une vidéo pastiche des fameux « Complots » de Canal+, liant deux villes ouvrières, deux clubs mythiques, deux saints – Ouen et Étienne – et, comme le rappelle ironiquement la vidéo, une même étoile pour boussole.

Post Instagram Voir sur instagram.com

La date du match (le 1er novembre) et, accessoirement, le rappeur Jul confirment aussi la machination. 2015, leur dernière confrontation, un huitième de Coupe de la Ligue où l’ASSE s’était imposée 2-1.

Dix ans plus tard, l’affiche a des airs de revanche ou d’alignement des planètes.

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet