Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes

Red Star 2-1 Saint-Étienne

Buts : Durand (1ère, 31e) // Davitashvili (72e)

Les Verts sont bien pâles.

L’ASSE s’est inclinée pour la quatrième fois sur ses six derniers matchs, ce samedi, sur la pelouse du Red Star (2-1). Damien Durand a embrasé Bauer au bout de 34 secondes en envoyant sa frappe dans le petit filet, profitant d’une bévue de Joao Ferreira (1-0, 1ère). Sainté aurait pu égaliser par Irvin Cardona, contré par Kemo Cissé alors que Gaëtan Poussin n’était plus dans sa cage (19e). Durand a cependant coupé l’herbe sous le pied des visiteurs en reprenant le centre de Dembo Sylla (2-0, 31e) pour porter son total à sept buts, déjà, cette saison.

L’addition aurait pu être encore plus salée sans la parade de Gautier Larsonneur sur le penalty de Saîf-Eddine Khaoui (37e). Zuriko Davitashvili a relancé les Verts (2-1, 72e), mais trop tard. Le Red Star conforte sa deuxième place et repousse Saint-Étienne à trois longueurs. Troisièmes, mais clairement pas dans leur assiette depuis un mois, les Stéphanois devront se réveiller samedi prochain contre… le leader, Troyes.

Le calendrier ne fait aucun cadeau.

