  • Ligue 2
  • J13
  • Red Star-Saint-Étienne (2-1)

Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes

Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes

Red Star 2-1 Saint-Étienne

Buts : Durand (1ère, 31e) // Davitashvili (72e)

Les Verts sont bien pâles.

L’ASSE s’est inclinée pour la quatrième fois sur ses six derniers matchs, ce samedi, sur la pelouse du Red Star (2-1). Damien Durand a embrasé Bauer au bout de 34 secondes en envoyant sa frappe dans le petit filet, profitant d’une bévue de Joao Ferreira (1-0, 1ère). Sainté aurait pu égaliser par Irvin Cardona, contré par Kemo Cissé alors que Gaëtan Poussin n’était plus dans sa cage (19e). Durand a cependant coupé l’herbe sous le pied des visiteurs en reprenant le centre de Dembo Sylla (2-0, 31e) pour porter son total à sept buts, déjà, cette saison.

L’addition aurait pu être encore plus salée sans la parade de Gautier Larsonneur sur le penalty de Saîf-Eddine Khaoui (37e). Zuriko Davitashvili a relancé les Verts (2-1, 72e), mais trop tard. Le Red Star conforte sa deuxième place et repousse Saint-Étienne à trois longueurs. Troisièmes, mais clairement pas dans leur assiette depuis un mois, les Stéphanois devront se réveiller samedi prochain contre… le leader, Troyes.

Le calendrier ne fait aucun cadeau.

Le match entre le Red Star et Saint-Étienne est-il un complot extraterrestre ?

