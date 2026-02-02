S’abonner au mag
Montanier affiche ses ambitions pour Saint-Étienne

Montanier affiche ses ambitions pour Saint-Étienne

Il annonce déjà la couleur, et celle-ci est forcément verte. À peine arrivé à Saint-Étienne, Philippe Montanier s’est montré très clair lors de sa présentation ce lundi matin : objectif montée. « Je viens là pour la montée, a déclaré le technicien. On a un objectif commun avec les joueurs et on va s’y tenir. »

Au charbon, et sans répit

Le cœur vert, et rien d’autre. La mission commando qui lui est confiée n’effraie aucunement Philippe Montanier. « J’ai dit aux joueurs que je ne serais pas venu si je ne trouvais pas que cet effectif avait du potentiel, explique-t-il. Mais le talent ne fait que 10% des choses, tandis que le travail et la sueur font les 90% restants. […] On arrive, avec Stéphane Lièvre, mon adjoint, avec beaucoup d’énergie et d’optimisme. »

Attention à ne pas courir deux lièvres à la fois.

Saint-Étienne tient déjà son nouvel entraîneur

12
