  • France
  • AS Saint-Étienne

Saint-Étienne va bien changer d'entraîneur

Saint-Étienne va bien changer d'entraîneur

Mis au vert. Eirik Horneland, coach norvégien arrivé en décembre 2024, ne sera plus l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne après samedi. Il a réuni ses joueurs ce mercredi matin, à l’Étrat, pour leur annoncer que la réception de Boulogne-sur-Mer serait son dernier match sur le banc, annonce L’Équipe.

Cela faisait plusieurs semaines que la direction et l’entraîneur discutaient, et que son siège était de plus en plus éjectable. La défaite de trop est arrivée samedi dernier à Reims (1-0), dans un match pourtant joué à onze contre dix à partir de la 55e minute, sixième revers de la saison en championnat.

Montanier ou Haise courtisés

Le propriétaire du club, Kilmer Sports Ventures, et Horneland se quittent en bons termes. Même constat des deux côtés : la greffe n’a jamais vraiment pris. La transition devrait s’opérer dès la semaine prochaine avec deux noms sur la short-list : Philippe Montanier et Franck Haise.

Leur mission est identique : faire remonter au plus vite les Verts en Ligue 1 alors qu’ils se trouvent pour le moment cinquièmes de Ligue 2, à deux points de la deuxième place occupée par le Red Star.

Saint-Étienne ne devrait pas changer de coach... pour l’instant

