L’AS Saint-Étienne a un nouveau propriétaire

Les bonnes nouvelles s’enchaînent à Saint-Étienne.

Au lendemain de sa montée en Ligue 1, l’ASSE a officiellement été vendue après des années de flottement. C’est le groupe canadien Kilmer Sports qui devient l’unique actionnaire des Verts, avec les départs des dirigeants historiques Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Le président de Kilmer Sports, Ivan Gazidis, devient par la même occasion le président de l’AS Saint-Étienne. Il sera accompagné par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, les vice-présidents exécutifs en charge du football, précise le communiqué du club. Le nouvel actionnaire a annoncé son souhait de développer l’ASSE, de retour dans l’élite après deux ans en Ligue 2, « avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club ».

« C’est un honneur et une grande responsabilité de prendre aujourd’hui la tête d’un club à l’histoire et au palmarès aussi prestigieux, s’est réjoui Ivan Gazidis, le nouveau président du club. Je remercie Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour leur engagement sans faille au service du club pendant plus de 20 ans. Nous voulons construire sur ce qui fait la force de l’ASSE depuis toujours : son histoire, ses valeurs et l’engagement exceptionnel de ses fans dans la région et partout en France. Huss (Fahmy), Jaesen (Rosenfeld) et moi-même avons hâte de rencontrer les fans et nous consacrerons, dès demain, à construire la prochaine saison du club. Allez les Verts ! »

Les feux sont donc au vert pour une superbe saison en Ligue 1.

