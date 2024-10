L’Espagne fait sa loi contre la Serbie

Espagne 3-0 Serbie

Buts : Laporte (5e), Morata (65e) et Baena (77e)

Expulsion : Pavlović (76e)

Qui pourra faire tomber cette Roja ?

Malgré de nombreux absents, l’Espagne a enchaîné face à la Serbie, qui l’avait tenue en échec le mois dernier (2-0). Cette fois, les champions d’Europe ont rapidement pris les devants pour s’éviter un nouveau traquenard. Sur un long centre de Pedro Porro, c’est Aymeric Laporte qui trouve la faille d’entrée, de la tête en angle fermé (1-0, 5e). Dans la foulée, Mikel Merino échoue lui sur le poteau, tandis que Pedrag Rajković ne tarde pas à multiplier les parades.

Alvaro Morata, l’éloge de la persévérance

Après la pause, une faute de main de Veljko Birmančević offre à Alvaro Morata l’occasion de breaker depuis le point de penalty, mais la tentative de l’avant-centre du Milan s’envole au-dessus. Simple partie remise pour le capitaine, admirablement servi par un Fabian Ruiz de nouveau décisif à l’entrée de la surface pour terminer avec précision (2-0, 65e). L’affaire est entendue et Álex Baena y va d’un joli coup-franc direct, juste après l’expulsion de Strahinja Pavlović (3-0, 77e). Deux victoires, aucun but encaissé et une première place de leur groupe 4 : les quarts de finale tendent les bras à cette équipe d’Espagne, plus que jamais sur sa lancée.

En voilà, une équipe qui accorde du crédit à cette compétition.

