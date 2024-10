Pronostic Espagne Serbie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Espagne concrétise sa domination du match aller ?

Accrochés à l’aller en Serbie (0-0) malgré leur domination nette, les Espagnols ont ensuite remporté leurs deux rencontres face à la Suisse (1-4) et au Danemark (1-0), leur permettant de prendre la 1ère place du groupe. Pour rappel, la Roja avait plus tôt dans l’année remporté l’Euro de manière totalement logique et méritée, après avoir notamment sorti les Bleus et battu l’Angleterre en finale (2-1). De nombreuses absences viennent fragiliser ce collectif, notamment celles d’Unai Simon, Carvajal, Rodri, Olmo, Nico Williams, et surtout Yamal qui a quitté le rassemblement après le premier match contre le Danemark mais cette sélection a de la ressource. Des joueurs tels que Morata (81 sél, 36 buts), Pedri, Ruiz, Grimaldo ou encore Raya assurent l’intérim et devraient mener cette équipe vers un 3e succès de suite.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Eliminés dès les phases de poules de l’Euro sans la moindre victoire, les Serbes ont enfin décroché une victoire après 5 matchs sans gagner. En effet, c’est durant cette trêve que la Serbie a réussi à s’imposer à domicile contre la Suisse (2-0), après une défaite en terre danoise (2-0) et donc un bon nul obtenu contre l’Espagne (0-0) lors de la première trêve. Sans Vlahovic, Milinkovic-Savic ou encore Tadic, les Serbes seront en plus privés de Sasa Lukic pour ce 2e match. Bien là, le serial buteur Mitrovic s’est encore illustré par le but face à la Suisse, lui qui a déjà inscrit 10 buts en 6 matchs de championnat avec Al-Hilal. Si la double chance buteur avec Morata semble intéressante, c’est la victoire de l’Espagne qui semble la plus probable au vu de l’effectif et de la domination du match aller.

► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,36 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 172€ (272€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Morata ou Mitrovic buteur » est coté à 1,70 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 240€ (340€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Espagne – Serbie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Espagne – Serbie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Espagne – Serbie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Espagne – Serbie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Serbie Espagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations