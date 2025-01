« Tout est possible », Éric Roy se confie sur son avenir

Il n’y a pas que le brouillard qui fait planer le flou à Brest.

La beauté de la Ligue des champions, et plus particulièrement de la nouvelle version, est de voir le Real Madrid, vainqueur de quinze éditions, affronter le Stade brestois pour sa première participation. C’est aussi voir Éric Roy, entraîneur que personne ne voyait réussir dans le Finistère après plus de dix ans d’inactivité, être interrogé par la presse espagnole. Avant la confrontation de la huitième journée, le coach du SB29 s’est exprimé après de Marca à propos de son « histoire un peu incroyable ».

Celle avec Brest va-t-elle durer ? Le principal intéressé laisse la porte ouverte : « Tout est possible. […] Il se peut que je renouvelle, mais il se peut aussi que je parte. » Fort de la qualification surprise en Ligue des champions et du joli parcours actuel, Éric Roy peut voir sa cote grimper. « Si je pars, c’est pour prendre une équipe qui me permet de gagner, et en France, il n’y en a pas beaucoup. À l’étranger, en Allemagne, c’est compliqué à cause de la langue. En Angleterre, j’ai joué et travaillé là-bas, pareil en Espagne et en Italie. Les options du Qatar ou de l’Arabie, c’est plus d’argent, mais moins de projection sportive », a-t-il analysé.

Il a aussi joué à Lyon… qui cherche actuellement un entraîneur.

Les cinq duels à suivre durant Brest-Real Madrid