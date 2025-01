Les Brestois ne veulent pas du PSG en barrages

La France, cette petite Europe.

Après la défaite face au Real Madrid (0-3) mercredi soir à Roudourou, Pierre Lees-Melou a appris en direct que Brest allait affronter le PSG ou Benfica en barrages de Ligue des champions. Sa première réaction au micro de Canal+ (« Oh putain… ») a été plutôt explicite. Le milieu de terrain, déjà opposé aux Parisiens ce samedi en Ligue 1, n’a aucune envie de croiser une nouvelle fois leur route en C1 : « On espère Benfica, car le PSG, on les connaît, on les joue assez en Ligue 1. Ça serait dommage de tomber contre eux quand même. »

🗣️ "Ah p*****, ce serait c** !" La réaction hilarante de Pierre Lees-Melou quand il apprend les barrages potentiels du Stade Brestois 🤣#UCL pic.twitter.com/xHpZTQxQhp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 30, 2025

Des envies de changements

Même son de cloche chez ses coéquipiers passés en zone mixte. « Ça a une saveur plus européenne de jouer contre Benfica, parce que le Paris Saint-Germain, on a l’habitude de les jouer », analysait Hugo Magnetti. « Le PSG on les connaît. On aimerait aller dans un autre pays. Forcément, en tant que Portugais, j’ai de la famille là-bas, j’aimerais aller au Portugal », souriait Mathias Pereira Lage. « Ce serait bien de jouer une équipe qu’on n’a encore jamais jouée, Benfica ce serait super, corroborait Marco Bizot. Paris, on les joue dans deux jours ! »

Comme une odeur de Lyon-Bordeaux 2010.

Éric Roy : « Il nous manque encore beaucoup de choses pour gagner la Ligue des champions »