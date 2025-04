Il se fait tatouer en hommage à Dan Burn, mais le regrette déjà

Eh hop, encore une histoire bien british comme on les aime.

Graeme Davison voulait célébrer un moment d’éternité. Ce fan de Newcastle, pur produit de Blyth (comme un certain Dan Burn), banlieue de Newcastle, cherchait l’idée parfaite pour marquer la finale remportée contre Liverpool le 16 mars dernier en League Cup. Il confie à The Athletic : « Dès qu’on a gagné, je me suis dit : “Je veux un tatouage pour commémorer ça.” Je n’étais pas sûr de vouloir le portrait de Dan Burn, parce que, franchement, les tatouages de visages ressemblent rarement à la personne, en général, ça finit par ressembler à Choco dans Les Goonies (énorme ref, NDLR). Dans le car du retour, tout le monde parlait du match et de l’ambiance, on regardait les meilleurs moments sur les téléphones. Et quand j’ai entendu le commentaire de Sky Sports : “It’s the boy from Blyth”, je me suis dit : “C’est parfait, je veux quelque chose qui l’intègre.” »

Le QR code, l’idée de génie (ou pas)

Graeme a donc opté pour un tatouage plutôt original : un QR code sur la jambe, menant à une vidéo YouTube. Plus précisément un Shorts de quelques secondes montrant Dan Burn célébrant son but du 1-0, avec en fond la voix du commentateur Peter Drury lâchant son : « It’s the boy from Blyth. » Pour faire les choses bien, il a même fait inscrire la fameuse phrase juste en dessous du QR code. Histoire de lier pour toujours son mollet, son club, et son patelin. Déjà tatoué de la vraie signature d’Alan Shearer sur la jambe signée au marqueur, puis immortalisée à l’encre, l’Anglais raconte au média foot du groupe New York Times avoir passé deux heures en silence chez son tatoueur, concentré, stressé, déterminé. Il fallait que le QR code soit nickel. Lisible. Fonctionnel.

Graeme Davison, a 40-year-old Newcastle United season ticket holder from Blyth, Northumberland, where Dan Burn was born and raised, has had a QR code linking to a four-second YouTube clip he made of the defender’s Carabao Cup final goal tattooed onto his leg. Supporters of rival… pic.twitter.com/d5FeoE7JTx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 3, 2025

Sauf qu’il n’avait pas pensé à un détail : et si la vidéo disparaissait ? Pauvre Graeme… Des supporters rivaux, sans doute trop jaloux ou trop taquins, ont réussi à faire supprimer la vidéo après que l’histoire a tourné sur les réseaux sociaux… Résultat : aujourd’hui, quand on scanne son précieux QR code, on n’obtient ni but, ni Dan Burn, ni magie. Juste une belle erreur 404. Bien placardée. Bien éternelle.

La tête de Dan Burn façon Goonies n’était peut-être pas une si mauvaise idée…

