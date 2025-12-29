Christian Pulisic siffle la fin de la récré et de la rumeur Sydney Sweeney

Captain America et les rumeurs avec Natasha Romanoff.

La rumeur prenait de l’ampleur, Christian Pulisic a décidé de l’éteindre lui-même. Annoncé à tort en couple avec l’actrice Sydney Sweeney, le joueur de l’AC Milan a démenti publiquement sur Instagram. « S’il vous plaît, arrêtez de relayer des histoires inventées sur ma vie privée. Il faut des sources responsables », a-t-il écrit, agacé par une info sortie de nulle part. Fin du feuilleton spécial gossip.

Il est en forme avec le Milan

Sur le terrain, Pulisic va très bien. En Serie A, l’Américain affiche 7 buts et 2 passes décisives en 10 matchs, malgré un temps de jeu limité. Il est impliqué dans 38 % des buts de Milan lorsqu’il est sur la pelouse, preuve d’une efficacité maximale. Ce dimanche encore, il a ouvert le score face au Hellas (3-0). Moins de bruit, plus de rendement.

La saison 3 d’Euphoria attendra.

