Filipe Luís sur un banc en Europe, ce n’est pas pour tout de suite

Rio ne répond plus ? Que nenni !

Annoncé un peu partout en Europe ces dernières semaines, l’entraîneur de Flamengo a finalement choisi de poursuivre sa route avec le « Fla ». Le club carioca a officialisé ce lundi la prolongation de son coach jusqu’à fin 2027, mettant un terme à un feuilleton qui agitait le Brésil ces derniers jours.

À 40 ans, l’ancien latéral de l’Atlético de Madrid a déjà tout gagné (ou presque) sur le banc rubro-negro : Copa Libertadores, championnat du Brésil, et cinq trophées en quinze mois à peine. Arrivé en septembre 2024, il peut se targuer d’une saison historique. Il faut dire qu’être sur ce banc était pour lui « le grand rêve de (ma) vie », confiait-il en février dernier.

Avec revalorisation salariale

Selon le média local Globo, celui qui était jusque-là le coach le moins bien payé de Serie A brésilienne a obtenu une augmentation salariale conséquente. De quoi calmer au moins quelque temps ses envies d’ailleurs, car le rêve européen est toujours là.

Après sa défaite en Coupe intercontinentale contre le PSG (1-1, 2 TAB 1) mi-décembre, Filipe Luís avouait clairement son ambition de retrouver un jour le Vieux Continent. Mais pas n’importe comment. La preuve, il aurait décliné les avances de Fenerbahçe, en Turquie, selon Globo.

Ça lui laisse le temps de casser encore deux ou trois records.

Filipe Luís admiratif de Safonov et du PSG

