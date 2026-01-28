ACTU MERCATO
Paquetá retourne à Flamengo
C’est sûr qu’il va faire un carton. Lucas Paquetá quitte l’Angleterre. L’ancien milieu offensif de l’Olympique lyonnais rejoint Flamengo, où il va passer sa visite médicale. West Ham a confirmé ce mercredi avoir trouvé un accord avec le club brésilien pour un montant record de 42 millions d’euros, devenant le transfert le plus cher de l’histoire de l’Amérique du Sud.
Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo.
Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo.
E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo,… pic.twitter.com/rH4Xzf5UHn— Flamengo (@Flamengo) January 28, 2026
Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo. Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo. E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo,… pic.twitter.com/rH4Xzf5UHn— Flamengo (@Flamengo) January 28, 2026
Un passage mitigé
Dans un communiqué, l’actuel 18e de Premier League a déclaré que l’international brésilien souhaitait rentrer au pays. Chez les Hammers depuis trois saisons et demie, Paquetá aura joué 139 rencontres, marqué 23 buts, délivré 15 passes décisives et remporté la Ligue Conférence en 2022-2023 avec le club londonien. Son passage aura aussi été marqué par une suspicion de paris sportifs truqués, avant qu’il ne soit finalement blanchi par la fédération anglaise en juillet dernier. À quelques mois de la Coupe du monde, le milieu offensif prend donc un vrai virage en retrouvant son club formateur, actuel sixième du championnat brésilien. Home, sweet home.Filipe Luís sur un banc en Europe, ce n’est pas pour tout de suite
TM