Les ultras strasbourgeois appellent les instances françaises à lutter contre la multipropriété

Révolte en Alsace. Les différents groupes d’ultras du RC Strasbourg-Alsace ont adressé une lettre ouverte à Marina Ferrari (ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative), à Amélie Oudéa-Castéra (présidente du CNOSF), à Philippe Diallo (président de la FFF) et à Vincent Labrune (président de la LFP). L’objectif ? Convaincre tout ce petit monde de se bouger les fesses face à la multipropriété, phénomène qui accentue la verticalisation des rapports de pouvoir entre les clubs. Les Strasbourgeois évoquent même « un régime répressif et une censure appliquée aux supporters dénonçant cet état de fait ».

Ces supporters critiquent également les arrangements faits pour favoriser l’essor des transferts entre clubs affiliés, creusant les inégalités évoquées précédemment : « Le partenaire le plus faible se met au service intégral du plus fort sans jamais défendre ses intérêts supérieurs. »

Lettre ouverte aux instances gouvernantes du football français. Un appel à sauver le modèle français du football de club tant qu’il est temps. Non à la multipropriété. pic.twitter.com/i3S902t2sw — Ultra Boys 90 (@UltraBoys90) February 5, 2026

Un appel à l’aide et un cri du cœur

« Si vous n’agissez pas, ce schéma pourra être reproduit par d’autres clubs puissants qui ne voudront pas laisser un tel avantage compétitif au seul Chelsea FC », déplore ce communiqué. Implorant par ailleurs une action rapide afin de reprendre le contrôle de la situation, les supporters annoncent se mettre à la disposition des instances sollicitées avant d’étudier la question ensemble.

Puissent les forces supérieures lire ce discours.

