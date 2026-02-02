Fin de prêt pour Mamadou Sarr, qui retourne à Londres

La multi-propriété, le mal du siècle. Comme pressenti ces derniers jours, Chelsea a décidé de mettre fin prématurément au prêt de Mamadou Sarr (20 ans) et le rapatrier dans l’Ouest de Londres. Son club actuel du RC Strasbourg, dont il était le capitaine ce dimanche face au Paris Saint-Germain (1-2), l’a annoncé en début de soirée par le biais d’un communiqué.

Fin du prêt de Mamadou Sarr Après 18 mois au Racing Club de Strasbourg Alsace, Mamadou Sarr poursuit son parcours au Chelsea FC. Le communiqué 👇 ▸ #MercatoRCSA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 2, 2026

Sacré coup dur pour tous les supporters du RCSA, qui voient dans le départ de leur jeune défenseur central une nouvelle conséquence de la main mise du consortium américain BlueCo sur les clubs de Chelsea et de Strasbourg. Quelques semaines après le départ de son entraineur Liam Rosenior sur le banc des Blues, Strasbourg perd à nouveau l’un de ses cadres.

Ça risque de mal finir, ce concept…

