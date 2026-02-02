S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Fin de prêt pour Mamadou Sarr, qui retourne à Londres

FG
Fin de prêt pour Mamadou Sarr, qui retourne à Londres

La multi-propriété, le mal du siècle. Comme pressenti ces derniers jours, Chelsea a décidé de mettre fin prématurément au prêt de Mamadou Sarr (20 ans) et le rapatrier dans l’Ouest de Londres. Son club actuel du RC Strasbourg, dont il était le capitaine ce dimanche face au Paris Saint-Germain (1-2), l’a annoncé en début de soirée par le biais d’un communiqué.

Sacré coup dur pour tous les supporters du RCSA, qui voient dans le départ de leur jeune défenseur central une nouvelle conséquence de la main mise du consortium américain BlueCo sur les clubs de Chelsea et de Strasbourg. Quelques semaines après le départ de son entraineur Liam Rosenior sur le banc des Blues, Strasbourg perd à nouveau l’un de ses cadres.

Ça risque de mal finir, ce concept…

Rosenior quitte Strasbourg : un jour normal au labo de BlueCo

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5h
103
198

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!