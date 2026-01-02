Liam Rosenior de plus en plus proche de Chelsea

La ruée vers l’or.

Dans la famille strasbourgeoise, je voudrais… l’entraîneur ! Les jeux se passent toujours bien dans la multipropriété BlueCo et, à la fin, c’est souvent le Racing qui perd. Après avoir évincé Enzo Maresca une fois la nouvelle année souhaitée, Chelsea s’apprête à piquer Liam Rosenior à son équipe réserve.

Strasbourg aura le droit à une indemnité de transfert

D’après les informations de L’Équipe, le coach de Strasbourg est la priorité des Blues, et les discussions sont de plus en plus avancées entre les deux parties. « Je pourrais dire que je vais rester ici des années. Mais je suis honnête, on ne peut jamais tout contrôler dans la vie. J’aime ce club, mais on ne peut rien garantir. Personne ne peut le faire », avait déclaré le principal intéressé quelques heures avant, en conférence de presse.

Liam Rosenior devrait toutefois bien être présent à Nice, samedi, tandis que Calum McFarlane sera chargé de prendre la foudre comme intérimaire contre Manchester City. BlueCo a le mérite de vouloir faire les choses bien, une indemnité de transfert devrait être payée au RCSA.

Alors, quand est-ce qu’il se fera licencier de Chelsea ? À vos pronos.

