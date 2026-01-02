Liam Rosenior s’exprime sur les rumeurs qui l’envoient à Chelsea

La conférence de presse la plus attendue du début de l’année.

Si les supporters strasbourgeois n’ont pas aimé que les Blues de Chelsea leur volent leur capitaine bien-aimé, Emmanuel Emegha, en septembre dernier, le départ de leur coach préféré serait la cerise sur le pompon sur la Garonne. Depuis le renvoi d’Enzo Maresca du banc de Chelsea, à peine treize heures après le passage à la nouvelle année, les rumeurs s’intensifient autour d’une possible arrivée de Liam Rosenior en Premier League.

Mais cela ne semble pas pour autant perturber l’Anglais dans son amour pour le club. « Il y a beaucoup de bruits, beaucoup de spéculations, mais en tant qu’entraîneur, si on s’y intéresse, on échoue, a lancé Rosenior, désireux d’éluder le sujet, dans des propos rapportés par les Dernières Nouvelles d’Alsace. Mon job est ici, j’aime ce club. Je vais parler de Nice, car c’est mon job. »

« J’aime ce club, mais on ne peut rien garantir »

Pas étonnant que le vestiaire jeune de Strasbourg soit déjà au courant des rumeurs. « Je ne vais pas vous dire qu’on ne voit pas les rumeurs, mais notre job, en tant que joueurs, est d’être performants. On s’est concentré sur le match de Nice », a répondu poliment le défenseur du Racing, Andrew Omobamidele, juste avant le passage de Rosenior.

Visiblement, les joueurs ont été un peu plus taquins en off : « Je n’en ai pas parlé aux joueurs. Pas besoin, ils sont connectés et j’ai eu quelques petites blagues. Mais on s’est concentrés sur notre travail. L’objectif est de continuer à créer de belles choses ici. » Malgré cet attachement, l’Anglais laisse la porte ouverte : « Je pourrais dire que je vais rester ici des années. Mais je suis honnête, on ne peut jamais tout contrôler dans la vie. J’aime ce club, mais on ne peut rien garantir. Personne ne peut le faire. »

Allez BlueCo, on regarde les dix autres solutions avant de faire n’importe quoi.

