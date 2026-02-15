S’abonner au mag
Les Bad Gones dénoncent la soumission du CUP à Nasser

LB
Les Bad Gones piquent les Ultras du PSG
Après la guerre des boutons, la guerre des banderoles. Les supporters lyonnais avaient des choses à dire dimanche soir. Avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’OL et l’OGC Nice en clôture de la 22e journée de Ligue 1, ils se sont payé leurs homologues parisiens, qui avaient déployé une banderole homophobe lors du Classique au Parc des Princes dimanche dernier. Les Bad Gones ont décidé de répondre à leur manière en visant aussi bien le CUP que les instances du football français.

« CUP homophobe ? 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux ! », pouvait-on lire sur la banderole déployée. Une attaque contre la docilité du groupe parisien, souvent critiqué dans le milieu ultra pour son alignement avec (presque) toutes les décisions du président du PSG. Une autre banderole a été aperçue dans le virage des Bad Gones, où il était inscrit : « Repose en paix Quentin ». Un hommage discret au militant nationaliste de 23 ans, mort à Lyon samedi dans des circonstances qui doivent encore « être déterminées » selon le parquet.

LB

