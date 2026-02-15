Lyon s’offre un treizième succès consécutif face à Nice et consolide sa troisième place

Privés de plusieurs joueurs majeurs dont Endrick, les Lyonnais ont toutefois obtenu un 13e succès consécutif grâce aux réalisations de Corentin Tolisso et de Noah Nartey (2-2). Les protégés de Paulo Fonseca continuent de grimper au classement et possèdent désormais cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille, quatrième.

Lyon 2-0 Nice

Buts : Tolisso (45e+2), Nartey (65e) pour les Gones

Sur une lancée de 12 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Lyon a reçu des Niçois en difficulté cette saison et pointant à la 14e place du classement. La mission était simple pour les joueurs de Paulo Fonseca après le match nul concédé par l’Olympique de Marseille face à Strasbourg samedi (2-2) : empocher les trois points et mettre les Phocéens à distance. Mission remplie pour les Lyonnais qui se sont imposés sans trembler 2 à 0.

Tolisso montre le chemin

Malgré la blessure dès les premières secondes du match d’Elye Wahi et sa sortie prématurée, les Niçois ont dominé le premier acte. Souvent sollicité par Sofiane Diop (9e), Dominik Greif a toutefois su s’imposer devant les offensives les Aiglons, à l’instar de son arrêt déterminant face à Mohammed-Ali Cho (20e) ou sa sortie peu académique mais qui a poussé Kaïl Boudache à envoyer sa frappe dans le petit filet extérieur (42e). Si les Lyonnais ne pouvaient pas compter sur Endrick, suspendu après son carton rouge reçu face à Nantes, ou sur Afonso Moreira, blessé, les Gones s’en sont remis à leur capitaine pour les sortir du marasme juste avant la mi-temps. Discret jusque-là, Corentin Tolisso a été à l’origine et à la conclusion du but lyonnais. À l’initiative de l’interception du ballon, les attaquants rhodaniens se sont relayés pour porter le ballon vers le but de Maxime Dupé, avant qu’Abner Vinícius ne voie son centre prolongé par Pavel Šulc et repris par Tolisso qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (1-0, 45e+1).

Corentin Tolisso ouvre le score pour l'OL ! Le capitaine lyonnais embrasse le blason 🔴🔵#OLOGCN pic.twitter.com/FJYYEgfdW7 — L1+ (@ligue1plus) February 15, 2026

Noah Nartey en maestro

Alors que le but inscrit juste avant la pause a donné de l’allant aux Lyonnais, Šulc a multiplié les tentatives pour tenter d’inscrire le but du break, mais sans réussir à cadrer (51e, 63e). La lumière est venue une nouvelle fois de Noah Nartey. Déjà buteur pour son premier match avec l’OL face à Lille, le Danois a récidivé en se jouant parfaitement de la défense niçoise et en fusillant Maxime Dupé du gauche (2-0, 65e).

L'OL ÇA VA TROP VITE 💨 La course de Pavel Šulc est exceptionnelle, la finition de Noah Nartey est clinique. #OLOGCN pic.twitter.com/4WV9vU5quo — L1+ (@ligue1plus) February 15, 2026

Une réalisation clinique qui a abattu les derniers espoirs niçois, même si Diop a continué de tenter sa chance face à Greif, mais sans plus de succès qu’en première période (74e). Avec un 12e clean sheet réalisé cette saison, aucune équipe en France ne fait mieux que les Lyonnais. Nice de son côté reste englué en queue de peloton avec un point d’avance sur le Paris FC et cinq sur Auxerre, barragiste. Les Lyonnais auront même une finale à jouer pour la troisième place face à l’OM le 1er mars prochain.

OL (3-4-3) : Greif – Hateboer, Mata, Niakhaté – Maitland-Niles (Kamara, 90e+1), Morton, Tessman, Abner Vinícius – Tolisso (Merah, 66e), Šulc (Yaremchuk, 81e), Nartey. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Nice (4-2-3-1) : Dupé – Clauss, Peprah, Dante (Bah, 75e), Abdi – Sanson (Jansson, 83e), Vanhoutte – Cho (Carlos, 74e), Diop, Louchet (Boudaoui, 74e) – Wahi (Boudache, 6e). Entraîneur : Claude Puel

