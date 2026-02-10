John Carew veut jouer un méchant dans James Bond

De Villan à vilain. Ancien attaquant norvégien, passé notamment par Valence, Lyon et Aston Villa, John Carew s’est reconverti en acteur à succès depuis sa retraite prise en 2012. Dans une interview accordée à The Athletic, l’homme de 49 ans est revenu sur sa nouvelle vie.

Loin d’être un simple hobby pour occuper le temps après avoir raccroché les crampons, la comédie est une vieille passion de Carew : « J’ai commencé les cours de théâtre en 2009. J’avais un professeur particulier qui venait dans mon appartement à Londres pour travailler sur des textes et m’expliquer comment rentrer dans la peau d’un personnage. J’avais déjà un intérêt pour le métier d’acteur pendant ma carrière de footballeur. […] Puis, quand j’ai pris ma retraite, j’ai eu plus de temps à y consacrer. »

« Je veux être le bras droit du méchant »

Après avoir joué dans un film d’horreur canadien et des productions norvégiennes, l’ancien international norvégien monte progressivement en gamme. En 2019, il partage l’affiche avec Angelina Jolie dans le film Disney Maléfique. Depuis décembre 2025, il cartonne dans la troisième saison de la série norvégienne Home for Christmas, diffusée sur Netflix.

Forcément, avec tout ça, Carew ne cache pas ses ambitions : « Je voudrais jouer un méchant de James Bond. Pas le méchant principal, mais un tueur à gages. Je veux être le bras droit du méchant, une sorte d’assassin silencieux qui perd une bagarre contre Bond au milieu du film. »

Dans le style, on aurait plutôt imaginé Diego Costa ou Sergio Ramos, mais pourquoi pas.

