S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Quand Ben Arfa tenait tête à Juninho et se mettait à dos le vestiaire lyonnais

TM
Quand Ben Arfa tenait tête à Juninho et se mettait à dos le vestiaire lyonnais

Jeune, talentueux et impertinent. Dans un long format de L’Équipe Explore publié ce mardi, plusieurs proches et anciens coéquipiers de Hatem Ben Arfa ont raconté ses tumultueux débuts professionnels à l’Olympique lyonnais en 2004. Selon ces sources, l’ancien prodige rhodanien n’était pas très apprécié par le vestiaire malgré ses nombreuses qualités footballistiques.

« T’es qu’un tireur de coup franc, tu ne me donnes pas d’ordre »

« Un jour, Juninho lui demande de ramasser le matériel avec les autres jeunes et Hatem lui répond : “T’es qu’un tireur de coup franc, tu ne me donnes pas d’ordre” »a révélé Frédéric Guerra, son premier agent. Très sûr de lui et de ses qualités, Ben Arfa débordait de talent, ce qui irritait aussi au plus haut point les tauliers de l’effectif, qu’il n’épargnait pas malgré leurs remontrances : « Au bout de quelques mois, Hatem s’était mis tous les pros à dos. Il était tellement fort qu’il humiliait les anciens du vestiaire sans même s’en rendre compte, rejoue son ancien partenaire Sydney Govou. Dès son premier entraînement, il dribble tous les tauliers : petits ponts, sombreros, la totale, il les a rendus dingues. » 

Et non, quatre ans après son dernier match, il n’a toujours pas pris sa retraite.

L’agent d’Endrick met les choses au clair sur l’avenir de l’attaquant brésilien

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!