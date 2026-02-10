S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Mexique

Des chiens robots utilisés lors de la Coupe du monde 2026 ?

TM
Des chiens robots utilisés lors de la Coupe du monde 2026 ?

Non, ce n’est ni un épisode de Black Mirror ni de la Pat Patrouille. Les autorités de la commune mexicaine de Guadalupe ont annoncé lundi que des chiens robots vont aider la police lors de la Coupe du monde de football. Ces machines à quatre pattes seront déployées « en cas de grabuge », a déclaré Hector Garcia, le maire de la ville, où se situe l’Estadio Monterrey, l’un des 16 stades de la compétition qui accueillera quatre matchs du tournoi.

2,5 millions de pesos dépensés

La municipalité a décidé d’acheter quatre exemplaires de ces chiens robots. Leur but ? « Aider la police en intervenant en premier […] afin de protéger l’intégrité physique des agents. » Lors de la conférence de presse, la municipalité a dévoilé qu’elle avait déboursé 2,5 millions de pesos (120 000 euros) pour les acquérir. 

Le cyborg a trouvé des copains.

Au Red Star, un dernier verre pour Akli

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!