Des chiens robots utilisés lors de la Coupe du monde 2026 ?

Non, ce n’est ni un épisode de Black Mirror ni de la Pat Patrouille. Les autorités de la commune mexicaine de Guadalupe ont annoncé lundi que des chiens robots vont aider la police lors de la Coupe du monde de football. Ces machines à quatre pattes seront déployées « en cas de grabuge », a déclaré Hector Garcia, le maire de la ville, où se situe l’Estadio Monterrey, l’un des 16 stades de la compétition qui accueillera quatre matchs du tournoi.

¡Estamos equipando a nuestra Policía de Guadalupe con la mejor tecnología! 🚔🛡🤖 Presentamos a la nueva División K9-X integrada por 4 nuevos perros robots tácticos, que nos apoyarán con labores de vigilancia, monitoreo y atención de situaciones de riesgo. 💪🏼🏆 pic.twitter.com/YZfqXlupwE — Héctor García García (@HectorGarciaNL) February 9, 2026

2,5 millions de pesos dépensés

La municipalité a décidé d’acheter quatre exemplaires de ces chiens robots. Leur but ? « Aider la police en intervenant en premier […] afin de protéger l’intégrité physique des agents. » Lors de la conférence de presse, la municipalité a dévoilé qu’elle avait déboursé 2,5 millions de pesos (120 000 euros) pour les acquérir.

Le cyborg a trouvé des copains.

