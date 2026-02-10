Fin de saison pour Jack Grealish, opéré du pied gauche

Clap de fin. Jack Grealish ne retrouvera pas les terrains cette saison. Comme le relaie L’Équipe, l’international anglais a été opéré du pied gauche pour une fracture de fatigue qui s’est révélée le 18 janvier face à Aston Villa (0-1). L’ailier prêté par Manchester City avait pour objectif d’intégrer l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde en Amérique l’été prochain. Forfait jusqu’à la fin de la saison, il voit son ambition compromise.

En difficulté avec les Cityzens, Jack Grealish est arrivé l’été dernier à Everton pour un prêt avec une option d’achat s’approchant des 60 millions d’euros. Chez les Toffees, le droitier de 30 ans a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Pour un joueur qui retrouvait un peu de confiance, une telle blessure est un véritable coup dur.

Objectif remise en forme

Sur Instagram, Jack Grealish ne s’est pas montré abattu, mais plutôt déterminé à revenir plus fort. « Je ne voulais pas que la saison se termine ainsi, mais c’est le football, je suis déçu, confie le natif de Birmingham. L’opération est terminée et je me concentre désormais entièrement sur mon rétablissement. Je sais avec certitude que je reviendrai en meilleure forme, plus fort et meilleur qu’avant. »

Le champion d’Europe 2023 n’a également pas tari d’éloges au sujet du club où il évoluait jusqu’alors. « Le soutien que j’ai reçu depuis mon arrivée dans ce club incroyable signifie énormément pour moi, partage-t-il. Le personnel, mes coéquipiers et surtout les fans ont été formidables et j’adore représenter ce club. Je soutiendrai les gars jusqu’au bout et je ferai tout mon possible pour revenir le plus vite possible. Merci encore pour tout votre soutien, cela compte beaucoup pour moi. »

Les mots de la faim.

